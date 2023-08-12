دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنها ضبطت 9 أشخاص من جنسية آسيوية بتهمة إدارة مصنعين لتصنيع الخمور المحلية في البلاد.

وقالت إدارة الإعلام الأمني التابعة للوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أسفرت الجهود المستمرة لقطاعي الأمن الجنائي والأمن العام، عن تمكن الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط شخصين، أحدهما عربي والآخر آسيوي، يتاجران في المشروبات المسكرة وعثر بحوزتهما على (206) زجاجة خمر مستوردة".

وأضاف البيان أنه "تم ضبط (9) أشخاص من جنسية آسيوية بتهمة إدارة مصنعين لتصنيع الخمور المحلية".

وأكدت الإدارة: "كما تمكنت مديرية أمن محافظة الأحمدي من ضبط شخصين بحوزتهما مواد مسكرة محلية الصنع من خلال التواجد الأمني في نطاق محافظة الأحمدي، وتم تحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم"، بحسب البيان.