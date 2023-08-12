دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— توصلت شركة "التيمز" التقنية السعودية، إلى اتفاقية مع شركة أيروبوتيكس الأمريكية المحدودة، بهدف إنشاء بنية تحتية محلية لتصنيع طائرات بدون طيار مدنية في السعودية، حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية، السبت.

وقالت القناة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر "تكون تحالف استراتيجي بين شركة التيمز السعودية وشركة أيروبوتيكس الأمريكية المحدودة، بهدف إنشاء بنية تحتية محلية لتصنيع طائرات بدون طيار في السعودية".

وأضافت أن ذلك جاء بعد أيام من توقيع اتفاقية بين السعودية وتركيا لتوطين صناعة المسيرات العسكرية في المملكة.

وأردفت القناة قائلة أن "تحالف الشركتين السعودية والأمريكية، سيعمل على إنشاء مكتب في المملكة لتوطين أنظمة وحلول الطائرات من دون طيار ذاتية القيادة، وتوفير حلول البيانات الجوية للكيانات الحكومية والتجارية المحلية".

وأوضحت القناة أن "قطاع الطائرات المسيرة (الدرونز)، يعد من أبرز القطاعات الواعدة على مستوى العالم، لتوظيفها في مجالات متنوعة عسكريا وطبيا وتقنيا وغيرها".

وأشارت (الإخبارية) إلى أن "الاستثمار والاهتمام السعودي في هذا المجال يعكس القدرة على قراءة التطورات العالمية، خصوصا مع تطور دور الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع بالتحديد، لتكون الرياض وجهة رائدة، وقوة مؤثرة في قطاع الطائرات المسيرة".