دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أنها ضبطت أحد الأشخاص "مستريح"، قام بالنصب على عملاء بأخذ أموالهم دون أن يردها لهم، موضحة أن تلك الأموال تقدر بحوالي 30 مليون جنيه.

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا"، مساء السبت: "قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص والذي يقيم في محافظة القاهرة".

وأضافت أن "هذا الشخص قام بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في بعض الأنشطة التجارية الخاصة به، على خلاف الحقيقة".

وأردفت الوزارة في بيانها قائلة: "إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها، أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات)".

وأوضحت الوزارة أنه "قام بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة".

وختم البيان قائلا: "وقد قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".