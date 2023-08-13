دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علقت رئيسة حزب الدستور المصري، جميلة إسماعيل، الأحد، على صورة لرئيس حزب الجيل ناجي الشهابي ظهر فيها مرتديا "الشورت" خلال اجتماع للمعارضة المصرية، مما أثار تفاعلا.

وقال جميلة إسماعيل عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "لمن رأي في (الشورت) في لقاء المعارضة ما يجرح مشاعر المصريين".

وأضافت رئيسة حزب الدستور: " أرى أن ما يجرحها فعلًا هو (الكروش) تحت الأزياء والبدل الرسمية بأنواعها والمتخمة بالملايين المنهوبة والموزعة على الحبايب والمحاسيب"، حسب قولها.

وجاء تعليق جميلة إسماعيل ردا على تصريحات منسوبة لناجي الشهابي رئيس حزب الجيل المصري، والتي ظهر فيها مرتديا "الشورت"، خلال اجتماعه مع بعض قادة المعارضة ومن بينهم جميلة إسماعيل، في الساحل الشمالي.

وقال الشهابي تعليقا على الصورة: "جرحت مشاعر المصريين وأثارت انتقادات".

وأثار رد رئيسة حزب الدستور تفاعلا بين مغردين عبر "إكس"، وإليكم أبرز التعليقات والردود.