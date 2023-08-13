ترحيب فلسطيني بقرار اعتماد أول سفير للسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، بقرار المملكة العربية السعودية "تعيين السفير نايف السديري سفيرًا مفوضًا وفوق العادة غير مقيم في الأراضي الفلسطينية، وقنصلا عامًا في مدينة القدس"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت الوزارة في بيان: "نرحب بقرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تعيين السفير نايف السديري سفيرًا مفوضًا وفوق العادة غير مقيم لدى فلسطين"، طبقا لـ"وفا".

وأضافت وزارة الخارجية أن "توقيت القرار يعكس اهتمام المملكة العربية السعودية الشقيقة بالقضية الفلسطينية، باعتبارها إحدى الأسس التي تعتمد عليها سياسة المملكة الخارجية عربيًا وإسلاميًا ودوليًا، وامتدادًا لمواقف المملكة التاريخية والأخوية الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا".

وأكدت الوزارة "استعدادها للتعاون الكامل مع السفير السديري، لتسهيل قيامه بمهامه الجديدة، من أجل رفعة شأن العرب والمسلمين، وتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية المميزة بين المملكة ودولة فلسطين"، بحسب "وفا".

وكان السفير السعودي لدى المملكة الأردنية الهاشمية، نايف بن بندر السديري سلم، السبت، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة مفوضًا وغير مقيم لدى الأراضي الفلسطينية، وقنصلاً عامًا بمدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، الدكتور مجدي الخالدي.