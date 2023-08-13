دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، بعد ثبوت اتهامه، بفعل الفاحشة بأحد الأحداث بالقوة، والتهديد بقتله، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوزارة في بيانها: "أقدم خالد بن أحمد بن خليفة الشاهين، سعودي الجنسية، على استدراج والترصد لحدث وفعل الفاحشة به بالقوة تحت تهديده بالقتل بسكين، والشروع في فعل الفاحشة بحدث آخر"، حسبما نقلت (واس).

وأضاف البيان: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه"، طبقا للوكالة.

وختمت الوزارة قائلة إنه "قد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني، خالد بن أحمد بن خليفة الشاهين، سعودي الجنسية، الأحد بتاريخ 26/ 1/ 1445هجرية، الموافق 13/ 8/ 2023 ميلادية بالمنطقة الشرقية".