دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تقام قمة أردنية مصرية فلسطينية، يترأسها العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مدينة العلمين الجديدة في مصر، الاثنين، بحسب خبر نشرته قناة (المملكة) .

وسيبحث القادة في القمة "قضايا متعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية وتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية الإقليمية والدولية"، وفقا للمملكة.

وأهم ما سيتطرق له قادة الدول الثلاث: "مستجدات القضية الفلسطينية، وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال بإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية"، وفقا لـ"المملكة".

وتستكملهذه القمة أخرى سبقتها في يناير/ كانون الثاني الماضي، وسيعمل المجتمعون على مخرجاتها التي تؤكد على "ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجهود العربية المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين"، بحسب قناة (المملكة).

كما اتفق القادة على "استمرار التشاور والتنسيق المكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية على جميع المستويات، من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام"، بحسب البيان الختامي للقمة السابقة.

والأسبوع الماضي، كان العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني اجتمعا، في عمّان، حيث أشار الملك عبدالله إلى "أهمية أن يوفر المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني، وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".

وحذر العاهل الأردني من "خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، منبها إلى ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية، مشيرا إلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور مع الأشقاء الفلسطينيين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك"، حسبما ذكرت القناة.

وكان الرئيس الفلسطيني وصل إلى مدينة العلمين المصري، الأحد، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية.