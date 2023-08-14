دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق المستشار الرئاسي في دولة الإمارات، أنور قرقاش، على البيان الصادر عن أبوظبي والذي نفت فيه تزويد أي طرف من أطراف النزاع في السودان بالسلاح.

وقال قرقاش تعليقا على البيان عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "اسمع من الإمارات ولا تسمع ما يريد البعض قوله عنها".

وتابع المستشار الرئاسي في الإمارات قائلا: " تصريح الدولة واضح، لسنا طرفاً في تسليح أي طرف في السودان، وأولوياتنا سياسية وانسانية منصبة على وقف فوري لإطلاق النار والتهيئة لحل سياسي يؤدي إلى حكومة انتقالية وانتخابات عامة".

ونفت دولة الإمارات المزاعم بشأن قيامها بتوريد أسلحة وذخائر إلى أي من أطراف القتال الدائر في السودان، حسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، الأحد