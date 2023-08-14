دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الاثنين، انتشار القمامة على الطريق المؤدي إلى مطار مطروح، بمحافظة مرسى مطروح شمال غرب مصر، ووجود "مطبات صناعية" كل 10 أمتار، محذرا من أن ذلك يؤثر على السياح، مما أثار تفاعلا.

وقال ساويرس عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "صباح الخير … طريق شارع مطار مطروح مزين بالزبالة المفتوحة والملقاة في أكوام متفرقة في منتصف الرصيف".

وأضاف رجل الأعمال المصري: "ده غير المطبات الصناعية كل عشرة متر وهو أول ما يراه السائح غير المنازل الغير متشطبة والمهملة..".

وتفاعل نشطاء عبر "إكس"، مع ما قاله ساويرس، وكتب أحدهم: "والله ياباشا ضغطة من سعادتك على الحكومه وتروق علي المكان عشان يليق بالمنطقة وشكرا".

وقال مغرد آخر: "صباح الخير ،حاضر حاكلم سياده الوزير كامل الوزير حالا !!!".

وكتب مغرد ثالث: "صباح الخير ياباش مهندس .. نقد جميل وبناء لكن ..هل فكرت للحظات أن ترسل شركة نظافة لتنظيف المنطقه التي شاهدتها ماذا لو عمل كل منا على الاصلاح قدر المستطاع وقدر طاقته تقبل كلماتي وشكرا لك".