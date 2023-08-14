دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، بقرار المملكة العربية السعودية، تعيين السفير نايف السديري، سفيراً فوق العادة غير مقيم لدى الأراضي الفلسطينية، وقنصلاً عاماً للمملكة في مدينة القدس.

وقال أشتية خلال جلسة الحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله، الإثنين، إن "هذه الخطوة تحمل معاني ودلالات سياسية مهمة، في مواجهة إجراءات الاحتلال"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وكان السفير السعودي لدى المملكة الأردنية الهاشمية، نايف بن بندر السديري سلم، السبت الماضي، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة مفوضًا وغير مقيم لدى الأراضي الفلسطينية، وقنصلاً عامًا بمدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، الدكتور مجدي الخالدي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، والسفارة السعودية في عمان.

وكان السفير نايف بن بندر السديري قد قال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الأحد: "بتوجيه من المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن عام ١٩٤٧م، رعى العم عبدالعزيز بن أحمد السديري افتتاح القنصلية العامة السعودية في القدس (حي الشيخ جراح)".