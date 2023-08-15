مصر تُعلق على تفجير مرقد ديني في إيران.. هذا ما قالته وزارة الخارجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دانت وزارة الخارجية المصرية، التفجير الذي وصفته بـ"الإرهابي" في مرقد "شاهجراغ" في مدينة شيراز الإيرانية، حسبما نشرت عبر صفحتها على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الثلاثاء.

وقالت الوزارة: "تدين مصر بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مرقد شاهجراغ الديني في مدينة شيراز الإيرانية".

وتابعت الخارجية المصرية بالقول: "خالص التعازي لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، وتمنياتنا بسرعة الشفاء للمصابين".

وأسفر هجوم إرهابي مسلح في ضريح شاه جراغ في مدينة شيراز بجنوب إيران عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين.

وأظهرت لقطات كاميرا مراقبة أحد المسلحين ببندقية هجومية يدخل الضريح والناس هناك يركضون هاربين للنجاة بحياتهم.