دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقد وزراء خارجية مصر والأردن والعراق، اجتماعا في القاهرة، الثلاثاء، في إطار آلية التعاون التي تجمع الدول الثلاث، لـ"بحث تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي، ومستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة" حسبما أعلنت وزارة الخارجية المصرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد، في بيان على صفحة الوزارة بفيسبوك: "تستضيف القاهرة الآن اجتماعاً يضم وزراء خارجية مصر والأردن والعراق في إطار آلية التعاون التي تجمع الدول الثلاث".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن "الآلية الثلاثية، التي جاء اجتماعها على هامش استضافة القاهرة لاجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا، تشكل منصة هامة على صعيد الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز آليات التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث في المجالات المختلفة، والتشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حفاظاً على وحدة الصف العربي، وصون أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة. وقد مثل الاجتماع فرصة سانحة لمتابعة مشروعات التعاون والتكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث"، بحسب البيان.

وكشف السفير أبوزيد، أن "وزراء خارجية الدول الثلاث اتفقوا على عقد اجتماع متابعة على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر/أيلول القادم، للوقوف بدقة على الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون المشتركة، وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لتيسر تنفيذها على أرض الواقع".

وأكد زكي في تغريدة سابقة عبر حسابه على منصة "إكس": "قبيل بدء الاجتماع الرسمي لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، شقيقيه أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين".

كما يشارك وزراء الدول الثلاث، في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا التي تضم أيضا كلا من السعودية ولبنان، بحضور وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، والذي وصل إلى القاهرة، الثلاثاء، واستقبله سامح شكري.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية عبر حسابها على "إكس": "يبدأ اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، زيارة عمل إلى القاهرة، للمشاركة في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا".