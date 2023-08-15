دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، مباحثات في القاهرة، مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، "تناولت سبل تعزيز مسار العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى تجاه مختلف القضايا الإقليمية والأزمات التي تشهدها المنطقة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، في بيان، إن اللقاء جاء على هامش مشاركة الوزيرين، في أعمال اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، الثلاثاء، في القاهرة.

وأضاف المتحدث أن "سامح شكري أكد خلال الاجتماع على اعتزاز الجانب المصري بالروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، والتي تستمد قوتها من العلاقات الراسخة الممتدة التي دائماً ما جمعت بين البلدين والشعبيّن الشقيقيّن"، بحسب البيان.

وأضاف المتحدث أن "وزير الخارجية السعودي، أشاد بالعلاقات المتميزة والأخوية بين مصر والسعودية على مختلف الأصعدة"، مؤكداً "اعتزاز الجانب السعودي بالزخم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية في شتى المجالات".

وذكر أبوزيد في البيان، أن "الوزيرين بحثا التطورات التي تشهدها قضايا المنطقة وسبل تعزيز آليات التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية تجاهها، والأوضاع في كل من السودان، وليبيا، واليمن، وسوريا".

وتابع أبوزيد: "أحاط الوزير شكري نظيره السعودي بنتائج القمة الثلاثية التي استضافتها مصر مؤخرًا، بحضور كل من ملك الأردن عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي أكدت على الثوابت الخاصة بحل القضية الفلسطينية، وسبل دعم الوصول لحل عادل وشامل لها"، بحسب البيان.