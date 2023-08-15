دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية السعودية، "تنفيذ حكم القتل قصاصا بمواطن سعودي في منطقة تبوك، بعد ثبوت اتهامه بقتل آخر، بطعنه بسكين عدة مرات مما أدى إلى وفاته"، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوزارة في بيان، مساء الاثنين: " أقدم حمود بن مشحي بن مرزوق الحويطي، سعودي الجنسية، على قتل محمد بن شويمي بن مدله المطيري، سعودي الجنسية، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب خلاف بينهما"، حسبما أفادت الوكالة السعودية.

وأضافت الوزارة: "تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه"، بحسب البيان.

وأكدت الوزارة أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، حمود بن مشحي بن مرزوق الحويطي، سعودي الجنسية، الاثنين، بتاريخ 27/ 1/ 1445هجرية، الموافق 14/ 8/ 2023 ميلادية، بمنطقة تبوك"، طبقا للوكالة السعودية.