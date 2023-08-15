دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمن العام السعودي إلقاء القبض على 3 أشخاص في الرياض، لاعتدائهم على آخر بـ"السلاح الأبيض" بسبب خلاف مالي بينهم.

وقال الأمن العام السعودي عبر منصة "إكس: "قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، بالتنسيق مع إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، على ثلاثة مواطنين ظهروا في محتوى مرئي إثر اعتدائهم على آخر".

وأشار الأمن العام إلى أن الاعتداء تم في محل تجاري وبسلاح أبيض بسبب خلاف مالي، وأكد أن الأضرار اقتصرت على الماديات ولم يتم تسجيل إصابات.

وأكد الأمن العام السعودي إلقاء القبض على المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتحويلهم للنيابة العامة.