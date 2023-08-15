القدس (CNN)-- قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن فلسطينيين، أحدهما صبي يبلغ من العمر 16 عاما، ورجل يبلغ من العمر 25 عاما، قُتلا في توغل إسرائيلي في مخيم بأريحا في الضفة الغربية المحتلة، فجر الثلاثاء.

وذكرت الوزارة أن القتيلين هما قصي عمر سليمان الولجي (16 عاما)، ومحمد ربحي نجوم (25 عاما). وقالت الوزارة إن الاثنين لقيا حتفهما بعد أن أُصيبا برصاصة في الصدر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "نفذ عمليات لمكافحة الإرهاب، بمشاركة القوات الأمنية الإسرائيلية، وشرطة الحدود الإسرائيلية في مخيم عقبة جبر، وبلدة عين السلطان في أريحا، الثلاثاء".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه فتح الرصاص الحي على المشتبه بهم في المخيم، بعد أن أطلق المشتبه بهم النار على شرطة الحدود الإسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه "تم تحديد إصابات".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه رد أيضا بإطلاق النار بعد اندلاع "أعمال شغب عنيفة" في بلدة عين السلطان، بما في ذلك "إلقاء قنابل المولوتوف باتجاه القوات". وأضاف أنه "تم تحديد إصابة".