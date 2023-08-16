ليبيا: 27 قتيلا على الأقل بالاشتباكات عقب توقيف محمود حمزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت خدمات الطوارئ الليبية في بيان الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 27 شخصًا لقوا مصرعهم، وأصيب 106 آخرون في اشتباكات عنيفة بين فصيلين مسلحين قويين في العاصمة الليبية طرابلس.

ووقعت الاشتباكات بعد توقيف "قوة الردع"، التي تسيطر على مطار معيتيقة في طرابلس، قائد اللواء 444 محمود حمزة، في المطار.

وتبادل الفصيلان إطلاق النار والقذائف في مناطق متفرقة من طرابلس، فيما لم يتم الإعلان عن إحصاءات بشأن سقوط ضحايا جراء النزاع.

ويحظى طرفا القتال بنفوذ كبير مع استناد حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من الأمم المتحدة إليهما.

ورُغم ما أورده تقرير لوكالة رويترز عن إطلاق "قوة الردع" سراح قائد اللواء 444، إلا أن ليبيون يعيشون في طرابلس تناقلوا لقطات مصورة عبر الشبكات الاجتماعية تُظهر استمرار الاشتباكات في جنوبي طرابلس حتى مساء الثلاثاء.

في هذه الأثناء، دعا بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الوقف الفوري للتصعيد، ووضع حد للاشتباكات المسلحة المستمرة، قائلا إن "العنف ليس وسيلة مقبولة لحل الخلافات، ويجب على جميع الأطراف الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة ومعالجة الخلافات من خلال الحوار".