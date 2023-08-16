أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم خدمات الطوارئ الليبية مالك مرسيط، لوسائل إعلام محلية، الأربعاء، إن ما لا يقل عن 55 شخصًا قُتلوا وأُصيب 146 آخرون في اشتباكات عنيفة بين فصيلين مسلحين قويين في العاصمة الليبية طرابلس.

وبدأ القتال يوم الاثنين بعد اعتقال قائد اللواء 444 محمود حمزة أثناء محاولته السفر عبر مطار معيتيقة الرئيسي في طرابلس. وقبضت عليه قوة الردع الخاصة التي تسيطر على المطار. لا يزال سبب اعتقاله مجهولا.

توقف القتال في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بعد اتفاق تم التوصل إليه مع حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة لنقل حمزة إلى قوة محايدة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (لانا).

وينص الاتفاق، بحسب لانا، على وقف جميع العمليات العسكرية في طرابلس، وعودة الوحدات العسكرية إلى ثكناتها، وتقييم الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، وأن تصدر حكومة الوحدة الوطنية تعويضات.