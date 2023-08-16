دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، شكره لمن قدم مقترحات تشريعية أو إجراءات تنفيذية في إطار "مُخرجات الحوار الوطني" مشيرا إلى أنه سيحيلها للجهات المعنية وسيُقدم ما يستوجب منها لمجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.

وكتب حساب السيسي على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، و إجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية".

وتابع الرئيس المصري قائلا: "وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية".

وأردف السيسي بالقول: "كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".

وتبنت الأكاديمية الوطنية للتدريب في إبريل/نيسان من عام 2022 تنفيذ توجيهات السيسي بعقد لقاءات بين كافة أقطاب القوى السياسية والشبابية في مصر ضمن ما يُسمى بـ"الحوار الوطني" بهدف تطوير اجندة أفكار وطنية من قبل القوى السياسية والشبابية المشاركة للتعامل مع "القضايا المُلحة" بشقيها الاقتصادي والسياسي