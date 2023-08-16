السعودية.. فيديو عمليات سلب لعملاء بنوك وكيف داهمتهم الشرطة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية السعودي مقطع فيديو يظهر عددا من عمليات السلب لعملاء بنوك وأخذ ما بحوزتهم من مبالغ مالية من قبل عصابة مكونة من 6 أفراد.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها الداخلية السعودية عبر حسابها بمنصة سناب شات، قائلة في بيان: "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومقيمين مخالفين لنظام العمل من الجنسية نفسها لارتكابهم حوادث جنائية بمدينة الرياض تمثلت بالترصد لعملاء البنوك وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية".

وأضافت الداخلية في بيانها أن العصابة كانت تقوم بعمليات السلب "تحت تهديد السلاح الأبيض وباستخدام مركبة مسروقة تم استردادها".

وأضافت: "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".