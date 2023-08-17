دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتحليل لغة جسد وملامح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير على أسئلة خلال مقابلة سابقة على CNN.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول تحليل لأخصائي تدريب فنون الخطابة، يوسف خان، حيث يقول: "فقط استمعوا لكيفية تعامله (عادل الجبير) مع هذا (سؤال الزميلة بيكي اندرسون في CNN).. يمكنكم رؤية حجم الهدوء والاسترخاء وهذا مهم لإظهار الثقة والإقناع بموقفك.."

وتابع خان قائلا: "لا يظهر مقدار بوصة من المشاعر، وعند استجوابه (عادل الجبير) لا يرفع صوته أو يتخذ موقفا دفاعيا حتى أنه لا يتجنب السؤال مثل العديد من السياسيين.."

ويذكر أن الجبير وُلد في الأول من فبراير عام 1962، وهو ينتمي إلى أسرة من أسر محافظة المجمعة وعمه كان قد خدم في مناصب مرموقة وهو الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير، وتلقى تعليمه الأساسي في ألمانيا حينما كان برفقة والده ( أحمد محمد الجبير ) والذي كان يعمل في الملحقية الثقافية في السفارة السعودية بألمانيا، وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة شمال تكساس في الاقتصاد والعلوم السياسية ودرجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة جورجتاون في العاصمة الأمريكية.