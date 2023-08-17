دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انتقد نائب رئيس الشرطة في دبي، الفريق ضاحي خلفان "لحية" الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله متعجبا من "عقلية" بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه دول الخليج.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات لخلفان على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، حيث قال: "أريد اعلم حسن نصر الله..درس للحيته التي لم تكن لحية محترمه عبر تاريخها.. نحن علمنا أجدادنا.. لو نجوع ما نطلب.. عندنا ثقافة اماراتية في تراثنا الشعبي.. من اعتمد على غيره.. قل خيره".

وأضاف بتدوينة منفصلة: "عقلية بعض المسؤولين اللبنانيين غريبة عجيبة..! يعتقدون ان الدول الخليجية عليها أن تنقذ لبنان الذي اغرقوه هم... مستحيل!! الا اذا خرجتم منه انتم أيها الفشلة!! بمعنى آخر إذا دفعت دول الخليج عليها أن تعين في لبنان شرفاء ينتهجون سياسة قادتها في فن الإدارة الحكومية.. بمعنى فصل وزراء نصرالله ومن في حكمهم".

وقال: "وبعدين ودي اذكر حسن نصر خداه... وكل مدعي أن علينا في الخليج مساعدة لبنان.. كان لبنان قبلكم غنيا وكنا فقراء... ما ساعدنا لبنان في شيء آنذاك".