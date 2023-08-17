ولي العهد السعودي وسوناك يتطلعان للقاء في "أقرب فرصة"

لندن، بريطانيا (CNN) – قال المتحدث باسم "داونينغ ستريت" الخميس، إن رئيس وزراء بريطانيا ريتشي سوناك، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يتطلعان قُدما للقاء شخصي بينهما في "أقرب وقت ممكن"، وذلك بعد اتصال هاتفي جمعهما.

وأشار المتحدث في قراءة صحفية حول الاتصال الهاتفي: "قال رئيس الوزراء وولي العهد إنهما سيواصلان العمل عن كثب لتعزيز التعاون البريطاني-السعودي، وسيتطلعان للاجتماع شخصيًا في أقرب فرصة".

وفي بيان، أكد المتحدث أن رئيس وزراء بريطانيا وولي عهد السعودية تحدثا عبر الهاتف "من أجل مناقشة العلاقات طويلة الأمد بين لندن والرياض واتفقا على أهمية العمل معا من أجل وقف شلال الدم في أوكرانيا".

وأردف المتحدث باسم "داونينغ ستريت": "كما سلط (سوناك) الضوء على القيادة السعودية البناءة والإيجابية تجاه أوكرانيا بعد المحادثات الأخيرة في جدة، واتفق الزعيمان على أهمية عمل الحلفاء معًا لإنهاء إراقة الدماء في أوكرانيا ودعم سلام عادل ودائم".

ويأتي الاجتماع بين سوناك ومحمد بن سلمان بعد أن ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الأمير تلقى دعوة لزيارة المملكة المتحدة، وهو ما لم يؤكده داونينغ ستريت.

وستكون الزيارة المحتملة لولي العهد السعودي للمملكة المتحدة هي الأولى منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.