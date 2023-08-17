دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان إلى السعودية، الخميس، في أول زيارة له للمملكة بعد سنوات من العداء بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن "زيارة وزير الخارجية الايراني الحالية للرياض، تعد الاولى بعد اتفاق عودة العلاقات الايرانية السعودية الى طبيعتها؛ حيث سيلتقي نظيره السعودي وعددا اخرين من كبار مسؤولي هذا البلد باحثا معهم في القضايا الثنائية والدولية والعالم الإسلامي".

ولفتت الوكالة الإيرانية إلى أن "سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية المعين جديدا لدى المملكة، يرافق امير عبداللهيان في هذه الزيارة وسيباشر في مهامه الدبلوماسية رسميا فور وصوله الى الرياض".

واتفقت إيران والسعودية في مارس/ آذار على إعادة العلاقات الدبلوماسية بعد 7 سنوات من العداء في اتفاق توسطت فيه الصين، واتفقت الدولتان على إعادة فتح السفارتين، وإعادة تفعيل اتفاق أمني تم توقيعه قبل 22 عامًا، اتفق بموجبه الطرفان على التعاون في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات وغسيل الأموال، بالإضافة إلى إحياء صفقة التجارة والتكنولوجيا من عام 1998.