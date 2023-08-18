"طفرة غير مسبوقة".. علاء مبارك يُعلق على استثمارات السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشاد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، الخميس، بـ"الطفرة غير المسبوقة" التي رأى أن السعودية تشهدها مؤخرا على أصعدة عدة.

وقال مبارك عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "بعيد عن حوارات كرة القدم و الدربي والدوري المصري و السعودي، لابد أن نقف امام ما يحدث في المملكة العربية السعودية من طفرة غير مسبوقة على كافة المجالات ورؤية مستقبلية تهدف إلى الارتقاء بمستوى المملكة عن طريق تطوير اقتصادها وجذب الاستثمارات العالمية بهدف تنويع مصادر جديدة للاقتصاد من اقتصاد يعتمد على النفط والحج والعمرة".

وتابع علاء مبارك: "فبجانب استثمارات المملكة في قطاعات الصناعة والقطاع العقاري، والطاقة النظيفة والسياحة والرياضة والفنون والثقافة والاهتمام بالفعاليات والمهرجانات الفنية تشهد المملكة دعم غير مسبوق وتخطيط للمستقبل عن طريق جذب استثمارات لشركات تكنولوجيا عملاقة في مجال التقنية المستقبلية التي تعد من القطاعات الواعدة، كشركة مايكروسوفت وأوراكل والتي تعمل على بناء سحابة عالمية فائقة النطاق في المملكة".

وأردف مبارك بالقول: "هذه التقنية "تكنولوجيا المستقبل" التي من المتوقع أن تشهد العديد من الابتكارات المستقبلية والتي تساعد بل وتغير في الطريقة التي نعيش بيها وفي طريقة التفاعل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة".

وختم علاء مبارك بالقول: "كما تهدف المملكة من هذه الاستثمارات على تعزيز مكانتها كأكبر سوق رقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا …. ما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور و إنجازات شيء يدعو للفخر و يدل على وجود إرادة قوية وتخطيط سليم لإحداث نقلة نوعية في هيكلة الاقتصاد السعودي…..".