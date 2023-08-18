في لقاء دام 90 دقيقة.. وزير خارجية إيران يتحدث عما اتفق عليه مع ولي عهد السعودية

الشرق الأوسط
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في لقاء دام 90 دقيقة.. وزير خارجية إيران يتحدث عما اتفق عليه مع ولي عهد السعودية
Credit: was/twitter

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، أنه شدد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أهمية "العلاقات الثنائية المستقرة" في اجتماع استمر 90 دقيقة، حسبما كشف عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا.

وقال عبداللهيان: "لقد اتفقنا على تعزيز الامن والتنمية لجميع دول المنطقة".

وأشار الدبلوماسي الإيراني الرفيع إلى أنه عقد اجتماعا "صريحا، ومفيدا ومثمرا على أسس علاقات حسن الجوار" مع ولي العهد السعودي.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الجمعة، خلال زيارة يجريها الثاني إلى المملكة.

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