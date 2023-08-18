إثيوبيا.. محمد بن زايد يلتقي آبي أحمد.. ويُعلق على مفاوضات سد النهضة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بحث الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الجمعة، مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، ومفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وذلك خلال زيارته إلى أديس أبابا، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ورحب محمد بن زايد بـ"الخطوة الإيجابية الخاصة بالاتفاق بين مصر وإثيوبيا مؤخراً، على انطلاق مفاوضات للتوصل إلى تسوية بشأن ملف سد النهضة"، معربا عن "تمنياته أن تصل هذه المفاوضات، إلى حل مرضي لجميع الأطراف وبما يعزز التعاون فيما بينها، ويدعم الاستقرار في المنطقة"، طبقا للبيان.

وبحث محمد بن زايد وآبي أحمد "مختلف مسارات التعاون في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية الحيوية، وإمكانات تنميتها في جميع القطاعات بما يخدم تطلعات البلدين المستقبلية لتوسيع آفاق التعاون، والعمل المشترك بينهما ويسهم في دعم التنمية والازدهار لشعبي البلدين"، طبقا للبيان.

وقال الرئيس الإماراتي إن "إثيوبيا تحظى بأهمية خاصة لدى الإمارات، في إطار توجهها الإستراتيجي لتعزيز العلاقات مع إفريقيا، في المجالات التنموية، كونها تستضيف مقر منظمة الوحدة الإفريقية، ولها ثقل كبير في القارة، ولها دور مهم في معادلة الأمن الإقليمي في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي"، بحسب (وام).

ودعا الرئيس الإماراتي رئيس الوزراء الإثيوبي إلى حضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي تستضيفه الإمارات، نهاية العام الجاري.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن زيارة محمد بن زايد "تعطي دفعاً قوياً لمسار تطور العلاقات بين البلدين"، وأعرب عن "اعتزازه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وشعبيهما"، طبقا لما ذكره البيان.