دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، الجمعة، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الوضع في السودان، وأكدا أهمية وقف التصعيد العسكري، بحسب ما أفادت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبحسب (واس)، فقد بحث الوزيران خلال الاتصال، "مستجدات الأوضاع في السودان، وأهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف، وخفض مستوى التوترات بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه".

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي، خلال الاتصال، بـ"جهود المملكة لاستضافة ممثلي نحو 40 دولة مؤخراً في مدينة جدة، لمناقشة الأزمة في أوكرانيا وإيجاد حلولٍ لها"، بحسب ما أفاد البيان.

كما تطرق الجانبان إلى "تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي تبذلها السعودية والولايات المتحدة في المنطقة والعالم"، طبقا لـ(واس).