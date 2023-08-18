ناشط سعودي يثير تفاعلا: 80% من شعب السعودية فلسطين ليست همّه الأول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للناشط السعودي، بدر السعدون، وما قاله عن نظرة غالبية الشعب في المملكة العربية السعودية إلى القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في مقابلة للسعدون مع الإعلامي الإسرائيلي روعي كايس لقناة كان الإسرائيلية، حيث قال: "70% إلى 80% من الشعب السعودي من الشباب واقولها لك بكل مصداقية ليست فلسطين همه الأول، هؤلاء همهم الأول هو المملكة العربية السعودية.."

وتابع قائلا: "نحن السعوديين نتحدث عن الإعمار نحن لا نتحدث عن الهدم وقتل الإنسان، للأسف الفلسطينيين شوهوا بعض السمعة ولكن الأجيال المتعلمة تنظر أن السلام هذا قرار استراتيجي ولابد من تحقيقه.."

وأضاف: "ما يسمى بقضية فلسطين في الواقع كان هناك تضخيم لها، قضيتنا نحن المسلمين في الحقيقة هي المسجد الأقصى فقط، هذه القضية أصبحت كالذريعة للفارسي للتركي للإرهابي لكل متطرف أي أحد لديه خلل على طول يرفع شعار فلسطين.."