السعودية تثير تفاعلا بإعدام مواطن أمريكي قتل والده المصري بوحشية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إعلان المملكة العربية السعودية الأربعاء، إعدام مواطن أمريكي قتل والده الذي يحمل الجنسية المصرية ضجة وتفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد قالت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: "أقدم بيشوي شريف ناجي نصيف - أمريكي الجنسية - على قتل والده - مصري الجنسية -، وذلك بضربه له بقبضة يده على وجهه عدة مرات ضرباً عنيفاً وخنقه بيديه حتى فارق الحياة، وتعذيبه له، والتمثيل به بعد قتله، والشروع في قتل شخص آخر، وتعاطي الحشيش المخدر وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي".

وتابعت: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما قام به عمل محرم وجرم عظيم سيما أنه أقدم على قتل والده بهذه الشناعة والفظاعة، وفعله دليل على فساده وخطورته وتأصل الإجرام في نفسه مما يقتضي تغليظ العقوبة في حقه ليحصل على الجزاء الرادع الذي يقي من شره؛ فقد تم الحكم بقتله تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه".

وأضافت: "تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / بيشوي شريف ناجي نصيف - أمريكي الجنسية - يوم الأربعاء بتاريخ 29 / 1 / 1445هـ الموافق 16 / 8 / 2023م بمنطقة الرياض.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".