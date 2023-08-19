دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توالت ردود وتعليقات نشطاء وسياسيين في مصر، على قرار الإفراج عن الناشط المصري أحمد دومة، السبت، بعفو من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "دومة حر".

وأضاف في منشور آخر: "صورة مع كل المناضلين (السوابق) بعد خروج دومة ربنا يعين الجميع وتكمل الصورة بكل الحبايب اللي لسه في السجن ألف مبروك وربنا يرد كل غايب لأهله".

وفور الإفراج عن الناشط أحمد دومة، تداول نشطاء صورًا لكل من السياسي المصري حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمخرج خالد يوسف، وهم يستقبلون أحمد دومة بعد حصوله على العفو بقرار جمهوري.

كما نشر الناشط السياسي خالد تليمة عبر صفحته على فيسبوك صورة دومة مع صباحي وخالد يوسف وزهران، وعلق عليها قائلًا: "دومة حر".

وفي وقت سابق، السبت، قال النائب المصري، طارق الخولي، على صفحته المعرفة بمنصة "إكس": "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة".

ومن جانبها، قالت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور المصري عبر حسابها على منصة "إكس": "سنظل نحلم بمصر بلا سجينات رأي وبلا سجناء سياسيين.. سنظل نطالب بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا والعفو العام عن كل المظلومين من المحكوم عليهم خلف القضبان..".

وأضافت جميلة إسماعيل: "مبروك الحرية أخيرًا لأحمد دومة بعد أن نفذ 10 سنوات من الحكم الصادر ضده (15سنة).. ومبروك لأسر وأحباب الآتي أسماؤهم.. وتحية لكل من ساهم في عودتهم وفي انتظار المزيد".

ونشرت رئيسة حزب الدستور أسماء 30 شخصا تم الإفراج عنهم.

وقالت منى سيف أخت الناشط الشهير علاء عبدالفتاح، عبر منصة "إكس": "كمان بقالي أسابيع عايزة أكتب عن الثلاثة المغضوب عليهم دومة وعلاء وعادل بس أهو يمكن حاجة بتتغير شوية نفس نرمم بيهم قلوبنا يللا يا دومة".

كما نشرت منى سيف صورة لأحمد دومة وعلقت عليها قائلة: "دي صورة عظمة دومة بيتكلم في موبايل واقف تحت الشمس والهوا من غير ضباط ولا كلابشات".

وأضافت: "دومة على الأسفلت أحلى جملة أقولها من سنين".