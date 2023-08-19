دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت، منع "سرايا السلام" المسلحة التابعة لتياره، من القيام بأي استعراض عسكري مسلح، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال الصدر في بيان نشره مكتبه وبتوقيعه في تاريخ 19 أغسطس /آب 2023: "إلى الإخوة الأعزاء في سرايا السلام، بعد التحية والسلام، حفاظا على سمعتكم، وحبا بالعراق وشعبه يمنع أي استعراض عسكري مسلح منعا باتا، إلا بعد مراجعتنا"، طبقا لما أفاد البيان الذي نشرته الوكالة العراقية.

وأضاف زعيم التيار الصدري: "ويجب سن قانون عقوبة على كل من يخرق ذلك القانون والقرار".

كما وجه مقتدى الصدر قائد "سرايا السلام"، تحسين الحميداوي بتعميم الكتاب واتخاذ الإجراءات اللازمة، بحسب نص البيان.