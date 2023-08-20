داخلية مصر تعلن ضبط 5 أشخاص ضربوا كلبا وقتلوه بـ"الخرطوش"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، أنها ضبطت 5 أشخاص تعدوا على كلب بضربه ببندقية "خرطوش" للتخلص منه وقتله، وأكدت أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على (كلب) باستخدام (بندقية خرطوش) بمنطقة الهرم بالجيزة".

وأضافت الوزارة أنه "بالفحص، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (5 أشخاص، ولأحدهم معلومات جنائية)، وبحوزة أحدهم (بندقية خرطوش)، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام الكلب بعقر إحدى الفتيات قريبة أحدهم حال زيارتها له".

وأردف بيان الوزارة أن المتهمين أكدوا أن "مالكة الكلب طلبت منهم أخذ الكلب والتخلص منه، فقاموا بالتخلص منه وقتله بالسلاح الناري المضبوط على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".