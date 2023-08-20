دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، أنها "استدعت القائمين بأعمال سفارتي السويد والدنمارك في طهران، وأبلغتهما احتجاجها على استمرار جرائم الإساءة لحرمة نسخ من القرآن الكريم في البلدين"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) في بيان.

وذكر البيان أن "وكيل الدائرة العامة لشؤون حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الإيرانية، أعرب عن إدانته الشديدة بشأن استمرار الممارسات الوقحة والشنيعة بحق القرآن الكريم في السويد والدنمارك".

وقال المسؤول إن "إيران تحمّل حكومتي البلدين كامل المسؤولية، بشأن تداعيات التعدي على حرمة المصحف الشريف"، بحسب البيان.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "حرية التعبير يجب أن تلازمها معايير ومسؤوليات خاصة"، وأكد للقائمين بأعمال سفارتي السويد والدنمارك، "ضرورة التزام بلديهما بالتعهدات الواردة في المادتين 19، و20 من الميثاق الأممي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية"، طبقا لـ(إرنا).

وأضاف البيان أن "القائمين بأعمال سفيري السويد والدنمارك في إيران، أكدا حرص حكومتيهما على تعديل بعض قوانينهما للحد من تلك الممارسات".