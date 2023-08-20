دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رحبت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، بالبيان المشترك الذي صدر من مدينة بنغازي، عن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا.

وفي بيان ليبي مشترك صدر، السبت، كان قد أكد محمد المنفي، وعقيلة صالح، وخليفة حفتر "عدم المشاركة في أي لجان خاصة بالوضع السياسي، إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية (وال).

وشدد البيان على "تولي مجلس النواب اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين ‏الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6) بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ‎".

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان نشره عبر صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك، الأحد، إن "مصر ثمنت ما تضمنه البيان من تأكيد على الملكية الوطنية لأي مسار سياسي وحوار وطني ليبي، وتولي مجلس النواب ممارسة صلاحياته في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية التي تمت إحالتها إليه من لجنة (6+6) بعد استكمال أعمالها، ودعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة اتصالاً بالمسار السياسي، وأهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع يضم رئاسة مجلسي النواب والدولة للتشاور، لاستكمال المسار السياسي الوطني، بهدف تحقيق أكبر قدر من التوافقات بغرض إنجاز القوانين الانتخابية".

وأضاف المتحدث: "جددت مصر دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الليبية عند اضطلاعها بمهامها، من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت".

وأردف البيان قائلا: "ودعت مصر جميع الأطراف الدولية، إلى مساندة هذه الجهود الوطنية الخالصة في إطار الالتزام بمبدأ دعم الحل الليبي- الليبي، وحرصاً على استقرار ليبيا وسيادتها".