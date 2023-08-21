مسؤولون: مقتل إسرائيلية وإصابة آخر في عملية إطلاق نار قرب الخليل

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أفاد مسؤولون إسرائيليون ان إسرائيلية قتلت واصيب رجل أخر بجروح في عملية إطلاق نار صباح الإثنين على طريق سريع جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي: "تم إطلاق النار من مركبة عابرة على الطريق 60، المتاخم لمدينة الخليل، باتجاه المدنيين الذين كانوا يقودون سياراتهم في المنطقة".

وقال الجيش الإسرائيلي: "يلاحق المشتبه بهم ويقوم بتطويق المنطقة"، حسب البيان. في حين رصد فلسطينيون في الخليل وحولها بوجود عسكري كثيف بعد الهجوم.

وقالت خدمة الطوارئ "نجمة داوود الحمراء" إن المرأة والرجل في سن الأربعين تقريباً، مضيفة أن الطفل الذي كان في المقعد الخلفي لم يصب بأذى، تم نقل الرجل إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وأشادت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين بالهجوم لكن أيا منهما لم تعلن مسؤوليته.

وهذا ثاني هجوم إطلاق نار مميت يستهدف الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة منذ السبت، عندما قُتل أب إسرائيلي وابنه من إسدود أثناء غسل سيارتهما في قرية حوارة، ولا يزال الجيش الإسرائيلي يبحث عن المشتبه به.