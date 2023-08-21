"وضعا هاتفا بحمام للسيدات داخل بنك".. داخلية الكويت تعلن اعتقال شخصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الاثنين، القبض على شخصين أحدهما عربي والآخر آسيوي، وضعا هاتفا محمولا في دورة مياه مخصصة للسيدات في أحد البنوك، وتمت إحالتهما إلى الجهات المختصة.

وقال إدارة الإعلام الأمني التابعة للوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، إدارة مباحث محافظة الفروانية، من إلقاء القبض على شخصين من جنسية عربية وآسيوية بتهمة (إساءة استخدام هاتف)".

وأضافت الإدارة في بيانها أن الشخصين "قاما بوضع هاتف نقال بإحدى دورات المياه المخصصة للنساء، في أحد البنوك في محافظة الفروانية".

وأكدت إدارة الإعلام الأمني أنه "تم تسجيل قضية تحت رقم 2024/45 جنح الفردوس، وإحالتهما إلى جهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".

وأرفقت الإدارة بيانها بصورة مموهة لوجه الشخصين المعتقلين.