احتجاجات تطالب بـ"رحيل الأسد" و"إسقاط النظام" في درعا والسويداء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت محافظتا درعا والسويداء، جنوبي سوريا، مظاهرات مطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد وإسقاط نظامه، وسط إضرابات واعتصامات، وفقا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان يومي الأحد والإثنين، وذلك في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد وانتشار تجارة المخدرات بشكل واسع في الجنوب السوري.

وتدهورت قيمة الليرة السورية بشكل كبير في الأشهر الأخيرة لتكسر حاجز الـ14 ألفا أمام الدولار الأمريكي، في حين ارتفعت أسعار المحروقات ليصل سعر بنزين أوكتان 90 المدعوم والحر ليبلغ 8 آلاف ليرة لليتر الواحد، في حين تم رفع سعر البنزين أوكتان 95 من 10 آلاف ليرة إلى 13500 ليرة.

وبالتزامن مع قرار وزارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، أمر الأسد برفع رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة بنسبة 100%، في قرار لقي الكثير من الانتقادات بظل خفض الدعم الحكومي على أسعار الوقود.

وخرجت مظاهرات في مدن وقرى عدة في درعا، منها جاسم وداعل والصنمين وتسيل وغيرها، الأحد، وفقا للمرصد.

وشهدت المظاهرات هتافات مطالبة برحيل الأسد وإسقاط نظامه والإفراج عن المعتقلين.

وفي محافظة السويداء، تجمهر العشرات في وسط المدينة ورفعوا شعارات مطالبة برحيل الأسد وإسقاط النظام وشهدت المحافظة إضرابا عاما قام على إثره المحتجون بإغلاق الطرقات والدوائر الحكومية بالمحافظة ومنع الموظفين من الوصول إليها.

وانتشرت مقاطع فيديو بشكل واسع عبر صفحة "السويداء 24" المحلية والمختصة بنقل الأخبار من المحافظة، أظهرت احتجاجات في قرى عدة في المحافظة وفي مدينة السويداء نفسها حيث شُلت الحركة بشكل شبه تام في كثير من شوارعها.

من جانبها، قالت جريدة "الوطن" المقربة من الحكومة السورية في منشور على منصة "إكس" الأحد، إن "احتجاجات متفرقة" حدثت في السويداء وادعت أن المحتجين "منعوا التجار من فتح محلاتهم والموظفين من الدوام في الدوائر الرسمية"، مضيفة أن المتظاهرين "قطعوا طريق دمشق-السويداء" لدقائق.

وأعلنت الجريدة نفسها تأجيل كافة الامتحانات في الكليات التابعة لجامعة دمشق في محافظة السويداء بسبب قطع الطرقات و"التصرفات غير المسؤولة" لمن وصفتهم بـ"الخارجين عن القانون".

بالمقابل، كتب الصحفي السوري المنحدر من محافظة السويداء، فيصل القاسم، على "إكس": " انوا يتهمونني بأني استخدم لغةً جارحة جداً ضد النظام السوري، لكن اليوم بعد ان استمعت الى الهتافات والشعارات العنيفة والصارخة والجارحة التي رفعها شباب مدينتي السويداء، اشعر بأنني كنت مهذباً جداً، لابل جنتلمااااان...ونيّف"، حسب قوله.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها مدن وقرى في درعا والسويداء مظاهرات ضد نظام الأسد لكن الإعلان عن إضراب عام في السويداء ورفع سقف الشعارات لتطالب بشكل صريح بإسقاط النظام و"التضامن مع إدلب" يُعد أمرا نادرا.