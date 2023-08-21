دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الاثنين، اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، بحثا خلاله العلاقات بين البلدين، والوضع في السودان وليبيا والنيجر وسوريا والأراضي الفلسطينية.

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم بوزارة الخارجية المصرية، في بيان عبر صفحة الوزارة على فيسبوك، إن "سامح شكري وزير الخارجية المصري، أجرى اتصالا هاتفيا، مع وزير خارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكن، في إطار متابعة أبرز المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف المتحدث أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال، على "أهمية العمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بالدفع بمختلف أطر التعاون التنموية والاقتصادية والعسكرية".

وأردف أبوزيد في البيان أنه "تم بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبخاصة الأوضاع في السودان وليبيا والنيجر، ونتائج اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا، والتطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأردف البيان أن "الوزيرين أكدا حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة، لمتابعة مسارات التعاون بين البلدين، والعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة".