دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الأحد، أنه كان يُحب الرئيس الراحل، محمد حسني مبارك، لكن كان لديه "مآخذ على نظامه".

وكتب أحد مستخدمي منصة "إكس"، تويتر سابقا، لساويرس: "الغريبة فيك يا عم نجيب إن في نبرة احترام منك في كلمة الرئيس مبارك ولم تجرد ألرئيس السابق من لقبه".

ليرد رجل الاعمال المصري قائلا: "أنا كنت بحبه الله يرحمه على المستوي الشخصي لكن كان ليه مآخذ علي النظام".

وجاء تساؤل المستخدم بعد منشور لساويرس قال فيه: "حصل معي موقف مماثل اثناء حكم الرئيس مبارك ورفضت الدفع ايضا! أناشد النائب العام إلغاء الكفالة والإفراج عنه فخمسة الاف جنيه لا تمنع من أي شيء ولكن تجرح.. وتفتح الباب لتأويل اسباب القبض عليه".

وعلق ساويرس على منشور لرئيس مجلس أمناء التيار، الكاتب والناشر هشام قاسم أكد فيه أنه رفض دفع كفالة مقابل الإفراج عنه بعد استدعائه من جانب النيابة العامة و"تحويله من شاهد لمتهم".