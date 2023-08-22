دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نجحت جمارك دبي بإحباط محاولتي تهريب "أدوية وعقاقير مخدرة ومقيدة" في عمليتين منفصلتين وتم ضبط الشحنتين اللتين كانتا قادمتين عن طريق الشحن الجوي وبإجمالي 171 ألفا و600 حبة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الثلاثاء.

واحتوت الشحنة الأولى التي تم ضبطها على "96 ألفا و600 حبة من دواء "سيبرالكس" وهو من الأدوية المقيدة، بوزن بلغ 57 كيلوجرام، في شحنة من 3 طرود، وفي الثانية 75 ألف كبسولة من دواء "بريغابالين" المخدر في 3 طرود أيضاً وبوزن 64 كيلوجراما"، وفقا لوام.

وأكدت جمارك دبي أنها تعزز "دورها الحيوي في خط الدفاع الأول عن أمن وسلامة وصحة المجتمع، وحماية الاقتصاد بإنجاز جديد حققته الدائرة في مجال التصدي للأدوية المخدرة والمقيدة ومكافحة مخاطرها وأضرارها على الإنسان وصحته وآثارها على بناء المجتمع عند استخدامها بطرق غير مشروعة وخاطئة".

وأشارت جمارك دبي إلى "فعالية استراتيجيتها المتطورة ورؤيتها في ريادة الجمارك الآمنة عالمياً من تحويل المنافذ الجمركية لإمارة دبي إلى سد منيع في مواجهة كل محاولات الغش التجاري أو تهريب البضائع والعقاقير المقيدة ومكافحة تهريب الممنوعات، وذلك من خلال فعالية الأنظمة الخاصة وكفاءة مواردها البشرية"، وفقا لوام.