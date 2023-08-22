دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، في القاهرة، خلال استقباله وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، العلاقات بين البلدين وضرورة تعزيز أطر التعاون الاقتصادي بينهما، وتكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن "اللقاء الذي حضره وزير الخارجية المصري، سامح شكري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، تناول مجمل العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر والأردن".

وأضاف المستشار أحمد فهمي في بيان نشره عبر صفحة الرئاسة الرسمية على فيسبوك، أن "الجانبين أعربا عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين البلدين، مع تأكيد أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري اتساقاً مع مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين".

وأضاف البيان أنه "تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين البلدين في هذا الصدد، وتأكيد أهمية مواصلة العمل على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية، استناداً إلى ثوابت ومرجعيات الشرعية الدولية".

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أن "الصفدي سلم الرئيس السيسي رسالة من العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، تناولت سبل تطوير التعاون وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق السلام والأمن والاستقرار، في حين بعث الرئيس السيسي تحياته إلى الملك عبدالله الثاني".