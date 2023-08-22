الداخلية المصرية تكشف حقيقة فيديو عن تجمعات بإحدى المحافظات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، صحة أحد مقاطع الفيديو، قالت إنه تم تداوله عبر صفحات تابعة لجماعة "الإخوان المسلمين"، على منصات التواصل الاجتماعي، يفيد بوجود تجمعات بإحدى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الفيديو "قديم".

وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إنها "تنفي صحة مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على عددٍ من الصفحات التابعة لجماعة (الإخوان الإرهابية) بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تجمعات بإحدى المحافظات".

وأضافت الوزارة في البيان، أن "ذلك المقطع قديم وسبق تداوله عام 2019، ويأتي في إطار مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة والإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية على غير الحقيقة"، بحسب البيان.

وختمت الداخلية المصرية بيانها قائلة إنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات".