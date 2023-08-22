أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، عن طائرة بدون طيار "درون" ذات قدرة طيران متواصلة، تحمل اسم "مهاجر 10"، وزعمت أنها قادرة على التحليق لمدة 24 ساعة، بمدى يصل إلى 2000 كيلومتر (1240 ميلا).

وتم الكشف عن الطائرة بدون طيار خلال حفل حضره الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا أشتياني. وتم نشر مقطع فيديو ترويجي على وسائل الإعلام التابعة للدولة، قائلة إنها لقطات للطائرة بدون طيار وهي تقلع وتهبط.

وتقول الحكومة إن الطائرة بدون طيار، لديها القدرة على حمل قنابل موجهة وصواريخ جو-أرض.

وتعتبر تلك الطائرة بدون طيار هي الأحدث في سلسلة الطائرات بدون طيار من طراز "مهاجر" محلية الصنع.

وتمتلك إيران أحد أكبر أساطيل الطائرات بدون طيار في المنطقة، وقد قدمت أكثر من 400 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" و"مهاجر" إلى روسيا، والتي تم استخدامها خلال غزوها لأوكرانيا.

وحذر مسؤولو المخابرات الأمريكية من أن روسيا تقوم ببناء منشأة لتصنيع الطائرات بدون طيار في البلاد بمساعدة إيران، والتي قد يكون لها تأثير كبير على الحرب في أوكرانيا بمجرد اكتمالها.

كما اُستخدمت الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع، من قبل الجماعات المسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك جماعات في اليمن والعراق وسوريا ولبنان.