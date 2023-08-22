تداول مقاطع فيديو لهطول أمطار غزيرة على الكعبة وسط تفاعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفاعل سعوديون مع مقطع فيديو، يظهر هطول أمطار غزيرة، على الكعبة والمسجد الحرام في مدينة مكة بالمملكة العربية السعودية، مساء الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس): "هطلت أمطار غزيرة، مساء الثلاثاء، مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد".

ونشرت قناة (الإخبارية) السعودية مقطع فيديو يظهر هطول الأمطار الغزيرة على الكعبة والتي استمرت فترة طويلة.

وتفاعل نشطاء مع هطول الأمطار على الكعبة وجاءات أبرز التعليقات كالتالي:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقرير، "استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة"، حسبما نقلت (واس).