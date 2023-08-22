"حافظ ومش فاهم".. ساويرس يتحدث عن "مواصفات خاصة" للجان الإلكترونية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الثلاثاء، مواصفات من يقول إنهم "لجان إلكترونية" مشيرا إلى أنهم لا يتمتعون بعدد متابعين كبير ويمكن تمييزهم من طريقة كتابتهم.

وقال ساويرس على "إكس" ردا على مستخدم دافع عنه ضد آخر تساءل عما قدمه لمصر، قائلا: "متردش علي لجنة تضييع وقت".

وتساءل مستخدم آخر قائلا: "أموت وأعرف بتعرف اللجنة ازاي"، ليجيب ساويرس: "ليهم مواصفات خاصة اهمها صفر متابعين او عدد اقل من خمسه".

وكتب مستخدم آخر تعليقا قال فيه إن يمكن معرفته من طريقة كتابتهم، ليجب رجل الأعمال المصري قائلا: "حافظ ومش فاهم".

وكان قد انتقد ساويرس من سمّاهم "الكتائب الإلكترونية"، التي تهاجم بعض المغردين والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، مُعتبرًا أنهم "نوعية هابطة محتاجة تدريب"، على حد قوله