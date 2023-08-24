دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق النائب المصري، مصطفى بكري على إعلان مجموعة بريكس، الخميس، ضم 6 دول جديدة منها مصر، واصفا ذلك بأنه "بداية هامه للتخلص من هيمنة الدولار" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تدوينة لبكري على صفحته بمنصة "اكس" (تويتر سابقا)، قال فيها: "الموافقة على انضمام مصر إلي البريكس هي بداية هامه للتخلص من هيمنة الدولار، ومن ثم المساعدة في حل الأزمة الاقتصادية الراهنة".

وتابع قائلا: "هذا القرار يأتي في سياق مواقف مصر المستقلة والرافضة التبعية الأمريكية، والتي تضع مصلحة مصر فوق أي اعتبار.. عندما قال الرئيس السيسي إن الأزمة الاقتصادية ستصبح من الماضي كما حدث مع ظاهرة الارهاب كان يعني أن انضمام مصر إلى البريكس ستكون أولى الخطوات.. مصر واجهت التحديات الصعبة وحان الوقت لمواجهة الأزمة الاقتصادية".

وكان وزير الخارجية الجنوب إفريقي، ناليدي باندور قد قال الأربعاء، إن قادة دول مجموعة "بريكس" المُشَكّلة من البرازيل والهند وروسيا والصين وجنوب إفريقيا تبنت وثيقة تتضمن الخطوط العريضة لتوسيع المجموعة.