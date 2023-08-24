أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – رأى المستشار الرئاسي في الإمارات، أنور قرقاش، الخميس، أن انضمام الإمارات إلى مجموعة "البريكس" يُثبت "قوة اقتصاد" الدولة و"فعالية دبلوماسيتها".

وقال قرقاش عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "انضمام الإمارات إلى مجموعة "بريكس" يعكس قوة اقتصادنا وفعالية دبلوماسيتنا وثقة العالم برؤيتنا للازدهار والاستقرار والتزامنا بتعزيز علاقاتنا وشراكتنا وتنويعها بما يخدم استدامة التنمية".

وتابع المستشار الرئاسي في الإمارات قائلا: "الإمارات ماضية بعزم نحو آفاق جديدة من النماء والنهضة والقادم أجمل وأكثر إشراقاً".

وكان رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قال: نقدر موافقة قادة مجموعة "بريكس" على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة. ونتطلع إلى العمل معًا من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم".

وأعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، الخميس، أن إيران والسعودية والإمارات والأرجنتين ومصر وإثيوبيا دعيت لتصبح أعضاء كاملي العضوية في مجموعة البريكس ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2024