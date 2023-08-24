السعودية تنفذ الإعدام بحق وافد ضبط "يهرّب هيروين" في مكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق وافد ضبط خلال محاولته تهريب مادة الهيروين المخدرة في إمارة مكة.

جاء ذلك في بيان للداخلية نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وورد فيه: "بفضل من الله تعالى تم القبض على منير قل لال سيد، - باكستاني الجنسية - عند قيامه بتهريب الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحُكم بقتله تعزيراً وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وتابعت: "تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بحق الجاني منير قل لال سيد، يوم الأربعاء الموافق 7 / 2 / 1445هـ، في منطقة مكة المكرمة".

وأضافت: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".