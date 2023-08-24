وزير خارجية السعودية يتحدث عن "القرار المناسب" بشأن الانضمام لـ"بريكس"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تنتظر السعودية التفاصيل من مجموعة "بريكس" حول طبيعة العضوية وبناء على ذلك "ستتخذ القرار المناسب"، حسبما قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، لقناة "العربية" السعودية في رد على سؤال حول ما إذا كانت المملكة ستنضم إلى المجموعة في يناير/كانون ثاني العام المقبل.

وقال وزير الخارجية السعودي: "ننتظر التفاصيل من المجموعة (بريكس) حول الدعوة وطبيعة العضوية ومقوماتها وبناء على ذلك وإجراءاتنا الداخلية سوف نتخذ القرار المناسب".

وتلقت السعودية دعوة رسمية للانضمام إلى مجموعة "بريكس" الخميس.

وقال بن فرحان: "وقد أثبتت مجموعة بريكس أنها أحد القنوات المفيدة والمهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بالذات بين الدول النامية دول ما يٌسمى الجنوب".

وأضاف وزير الخارجية السعودي إن حضور المملكة في أي تكتل يُسهم في تقوية القدرة التنافسية للتكتل.